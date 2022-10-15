Російські співробітники Schlumberger почали отримувати повістки на роботі 

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Працівники американської нафтосервісної компанії Schlumberger почали отримувати повістки, а сама компанія не дозволяє переходити на дистанційну форму для роботи за межами РФ.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства співпраця Schlumberger з владою щодо вручення повісток та відмова дозволити російським співробітникам працювати за межами країни викликала негативну реакцію.

За даними правозахисної групи "Ресурсний центр "Бізнес і права людини", яка відстежує діяльність компаній у сфері прав людини, російське законодавство вимагає від компаній допомагати з повістками та проводити військовий облік, якщо хоча б один зі співробітників є військовозобов’язаним.

У російському підрозділі Schlumberger, за інформацією Reuters, працює понад 9000 осіб, що становить близько 10% робочої сили компанії в усьому світі. Згідно з внутрішнім документом, який переглянуло агентство, десятки російських працівників покинули країну.

У Schlumberger заявили, що російська команда керівництва невпинно працює з клієнтами та урядом, щоб оцінити всі можливості звільнення своїх співробітників у рамках чинної правової бази.

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