"Ловець шахедів": за вісім годин українці зібрали 100 мільйонів на системи протидії дронам

фото: telegram Федорова

На "Ловця Шахедів" – системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі БПЛА - за 8 годин зібрали 100 млн грн: збір продовжується.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"100 млн грн за 8 годин збору Олега Гороховського, Ігоря Лаченкова та UNITED24 на "Ловця Шахедів". Це неймовірний результат. Дякую кожному. Ви робите велику справу!

Не зупиняймося, продовжуємо збір. Потрібно ще більше систем протидії ворожим дронам для потужної охорони критичної інфраструктури країни", - написав Федоров.

"100 мільйонів гривень за 8 годин! Це як взагалі називається?! Це диво?! Ні!!!

Це крутість Українців, помножена на ненависть до ворога та зведена до ступеня любові та поваги до ЗСУ. А ми продовжуємо збiр!", - написав співзасновник monobank Олег Гороховський.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

До Дня захисників та захисниць ініціатива UNITED24, monobank та волонтер Ігор Лаченков запустили спільний збір у 100 млн грн на "Ловця Шахедів" – системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі БПЛА.

Збір триватиме з 9:00 14 жовтня до 23:00 15 жовтня.

Економічна правда