"Ловець шахедів": українці збирають 100 мільйонів на системи протидії дронам

Головнокомандувач Валерій Залужний фото з telegram гороховского

До Дня захисників та захисниць ініціатива UNITED24, monobank та волонтер Ігор Лаченков запустили спільний збір у 100 млн грн на "Ловця Шахедів" – системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі БПЛА.

Про це повідомили організатори збору на своїх сторінках у соцмережах.

"Наша ціль — зібрати 100 мільйонів гривень на систему протидії дронам. Ми не можемо розкрити їх виробника та назву, але вона точно допоможе виявляти та знищувати ворожі дрони. Захистити від ударів наші об’єкти критичної інфраструктури. Саме такі системи стоять на озброєнні країн НАТО", – написав віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як пояснив співзасновник monobank Олег Гороховський, такі системи роблять ворожі дрони "сліпими", тож вони намагаються піднятися на безпечну висоту, після збивається українськими системами ППО.

Один "Ловець" коштує близько 50 млн грн, тож збір відкрито з метою придбати щонайменше дві системи.

Учасники збору можуть також виграти один з 1000 ексклюзивних браслетів з останньої довоєнної партії Азовсталі з написом "Вірю в ЗСУ". Cто браслетів підписав Головнокомандувач Валерій Залужний. Браслети не можна купити, а тільки виграти за донат від 5 грн на благодійну банку monobank або на банку Ігоря Лаченкова.

80 браслетів з автографом Залужного гарантовано перейдуть авторам внесків у понад 100 тисяч гривень.

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фото з telegram united24

Збір триватиме з 9:00 14 жовтня до 23:00 15 жовтня.

На 9:50 на банку monobank пожертвували вже понад 14 млн грн, на банку Лаченкова - ще 3 млн грн.





