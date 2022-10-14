"Газпром": для ремонту "Північного потоку" потрібна заміна великої частини газогону

Голова російського "Газпрому" Алєксєй Міллєр заявив, що значна частина пошкодженого газогону "Північний потік" може потребувати заміни, і на це може знадобитися понад рік.

Про це він розповів в етері "Пєрвого канала", повідомляє Reuters.

У вересні на російських газогонах "Північний потік" та Північний потік 2" сталися витоки газу внаслідок аварії. Два витоки в трубопроводах, що йдуть з Росії по дну Балтійського моря до Німеччини, були виявлені у винятковій економічній зоні Швеції, а ще два витоки - в зоні Данії.

У Європі вважають інциденти на гілках російського газопроводу наслідком умисних дій. Президент США Джо Байден назвав пошкодження газогонів свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.

Обидва трубопроводи, протяжністю понад 1000 км (620 миль) по дну моря, на момент розривів не працювали.

"Експерти кажуть, що для того, щоб відновити роботу після такого терористичного акту, необхідно фактично відрізати дуже великий шматок труби, на великій відстані, і фактично побудувати на цій ділянці нову ділянку", – заявив Міллєр.

За словами голови російської держкомпанії, цю трубу доведеться підняти, а її заповненість морською водою на сотні кілометрів ускладнюють цей процес. Раніше Міллєр заявив, що ремонт пошкоджених трубопроводів "Північного потоку" займе більше одного року.

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Нагадуємо:

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Президент РФ Володмир Путін стверджує, що Росія готова постачати Європі додаткові обсяги газу в зимовий період по вцілілій гілці "Північного потоку-2".





