Пілотний проєкт електронної черги на кордоні запустять у жовтні

У жовтні на прикордонних пунктах пропуску почне працювати сервіс Електронної черги, спершу він запрацює на одному з пунктів пропуску.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Він зазначив, що на першому етапі буде запущено пілотний проєкт на одному з пункту пропусків.

"У тестовому режимі працюватиме web-портал з можливістю запису у чергу з будь-якої точки виїзду. До кінця року буде презентовано мобільний застосунок", – розповів він.

Система передбачатиме інтеграцію з митними базами даних для попередньої пріоритизації вантажів, а відтак зможе самостійно управляти потоками вантажів залежно від групи товарів згідно з даними попередньої митної декларації.

Використання електронної черги буде безкоштовним і не потребуватиме обов’язкових заїздів до сервісних зон.

За словами Найєма, хоч сама по собі електронна черга не вирішує питання простою вантажів, у зимовий період вона дозволить економити час перевізників та чекати проїзду через кордон на будь-якій зручній локації.

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Нагадуємо:

Раніше премʼєр Денис Шмигаль повідомив, що Міністерство інфраструктури найближчим часом представить проєкт електронної черги на кордоні.