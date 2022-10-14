Країни ЄС заморозили понад 17 мільярдів євро фондів російського походження

У країнах Євросоюзу наразі заморожено 17,4 мільярда євро авуарів російського походження.

Про це повідомив член Єврокомісії з юстиції Дідьє Рейндерс, передає Інтерфакс-Україна.

повідомив, що в країнах Євросоюзу наразі заморожено EUR17,4 млрд авуарів російського походження.

За його словами, 90% цих фондів припадають на сім держав-членів.

"Важливо наполягати, щоб усі держави-члени правильно застосовували санкції, і щоб вони коректно доповідали комісії про повні суми, які можливо заморозити", – сказав Рейндерс на пресконференції.

Він додав, що ця тема порушувалася на Раді ЄС у зв'язку з обговоренням міністрами юстиції, як застосовувати санкції Євросоюзу у зв'язку із вторгненням РФ в Україну.

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