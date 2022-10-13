Укрзалізниця запустила продаж абонементів на проїзд в електричках по десяти областях у чат-боті
У чат-боті АТ "Укрзалізниця" стало можливим придбати абонементи на місячний проїзд приміськими рейсами у низці областей.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зокрема, абонементи можна придбати для проїзду на приміських маршрутах у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.
Вартість абонементу стартує від 200 грн і залежить від конкретного маршруту, обраного пасажиром.
З абонементом пасажир отримує безлімітну кількість поїздок обраним маршрутом протягом 30 днів від дати старту абонементу.
Також можна придбати абонемент і на Київську кільцеву електричку, що буде максимально зручним для жителів столиці.
Також до чат-боту додали функцію купівлі разових квитків на електрички Одеської залізниці.
Нагадуємо:
Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів.
У серпні в офіційному чат-боті "Укрзалізниці" в Apple Messages стала доступною оплата квитків за допомогою Apple Pay.
Економічна правда