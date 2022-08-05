УЗ запустила оплату квитків у чат-боті Apple Messages через Apple Pay

В офіційному чат-боті "Укрзалізниці" в Apple Messages стала доступною оплата квитків за допомогою Apple Pay.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Після оплати квиток можна додати в гаманець Apple Passkit, крім того, в Apple Messages доступний онлайн-чат зі службою підтримки.

Наразі чат-бот Укрзалізниці налічує понад 264 тисячі зареєстрованих користувачів, додають в УЗ.

"Для нас важливо, щоб пасажири могли оплачувати квитки всіма можливими, зручними для них способами.

Тому тепер в Apple Messages, який сам по собі робить взаємодію з Укрзалізницею такою ж простою, як спілкування в чаті з друзями чи близькими, можна розраховуватись в один клік - через найзвичнішу для користувачів Apple систему Apple Pay", - зазначив заступник голови Пасажирської компанії Укрзалізниці з розвитку бізнесу Євгеній Єнтіс.

Для запуску Apple Messages достатньо натиснути іконку "Повідомлення" на сайті УЗ, миттєво відкриється діалогове вікно для купівлі квитків через Apple Pay або спілкування з оператором служби підтримки, пояснюють в компанії.

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"Apple Messages доступний для користувачів та бізнесів в усьому світі на 1,65 млрд пристроїв Apple та інтегрований із додатком "Повідомлення", а також з нативними функціями й сервісами iOS.

Проєкт реалізований на базі технології Corezoid Process Engine спільно з технологічним партнером Укрзалізниці - компанією Middleware (США) за підтримки платіжного партнера - Visa. Corezoid сертифікований компанією Apple як Messages Service Provider (MSP) для реєстрації бізнесів в Apple Messages для бізнесу", - йдеться у повідомленні.

"Окрім Apple Messages, наша бот-платформа Corezoid підтримує роботу з Google Business Messages, Viber, Telegram, Facebook messenger, WhatsApp for Business, Line, WeChat, Control.events та будь-якими іншими платформами з відкритими API.

Робота з месенджерами - це хороший перший крок на шляху побудови "цифрового ядра" на базі Corezoid", - заявила керівник з розвитку бізнесу в Middleware Ольга Худік.

Економічна правда