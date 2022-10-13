Прем'єр Польщі про аварію на "Дружбі": Сліди вказують на Кремль, але висновки робити зарано

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що за аварією на нафтопроводі "Дружба" можуть стоять російські інтереси.

Про це пише liga.net з посиланням на ефір Польського радіо.

Моравецький не висунув прямих звинувачень у чийсь бік, але вказав, що "багато слідів вказують на Кремль". За його словами, поки не встановлено, чи була вона викликана диверсією, чи випадковим ушкодженням.

"Йде ретельна перевірка, багато доказів вказують на Кремль, але ми хочемо бути дуже відповідальними у висновках. Не слід робити поспішних висновків щодо кожної поломки", - заявив польський прем'єр, згадавши диверсію на Північних потоках.

Польський оператор трубопроводу Pern також поки що виключив саботаж. Фахівці дісталися місця пошкодження і виявили дірку, заявили в компанії пізно ввечері в середу.

"За першими знахідками та характером деформації трубопроводу ознак зовнішнього впливу на цей момент немає", - сказали в компанії.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Польский оператор PERN проти ночі у вівторок зафіксував витік на одній з ниток західної ділянки трубопроводу "Дружба", яким сира нафта з РФ потрапляє до Німеччини.

Немає підстав вважати, що витік на польській ділянці нафтопроводу "Дружба" стався в результаті диверсії, заявили в Польщі.

Економічна правда