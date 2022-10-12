У Польщі виявили витік на нафтопроводі "Дружба"
Польский оператор нафтопроводів PERN проти ночі у вівторок зафіксував витік на одній з ниток західної ділянки трубопроводу "Дружба", яким сира нафта з РФ потрапляє до Німеччини.
Про це повідомила пресслужба PERN.
"Наразі причини інциденту не відомі – перекачування на пошкодженій лінії було негайно припинено. Інша нитка нафтопроводу працює без змін", – повідомили у компанії.
Наголошується, що інші елементи інфраструктури компанії працюють у штатному режимі. Зокрема – Померанська ділянка (Плоцьк - Ґданськ), через яку транспортується нафта, що надходить танкерами до Ґданську, а потім також до Німеччини.
На місце події виїхали аварійно-рятувальні служби компанії та Державної пожежної охорони для оцінки ситуації, огородження території та продовження аварійно-рятувальних робіт, додали у PERN.
Довідка: "Дружба" є одним із найбільших нафтопроводів у світі, довжиною близько 5500 км. Він бере початок в м. Альметьєвск (Республіка Татарстан, Росія), після чого проходить через Самару (РФ) і Брянськ (РФ) до Мозиря (Білорусь).
У Мозирі "труба" ділиться на південну гілку, яка проходить через Україну і веде до Чехії, Словаччини та Угорщини, і північну гілку – до Польщі та Німеччини.ВІДЕО ДНЯ