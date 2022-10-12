У Польщі виявили витік на нафтопроводі "Дружба"

Польский оператор нафтопроводів PERN проти ночі у вівторок зафіксував витік на одній з ниток західної ділянки трубопроводу "Дружба", яким сира нафта з РФ потрапляє до Німеччини.

Про це повідомила пресслужба PERN.

"Наразі причини інциденту не відомі – перекачування на пошкодженій лінії було негайно припинено. Інша нитка нафтопроводу працює без змін", – повідомили у компанії.

Наголошується, що інші елементи інфраструктури компанії працюють у штатному режимі. Зокрема – Померанська ділянка (Плоцьк - Ґданськ), через яку транспортується нафта, що надходить танкерами до Ґданську, а потім також до Німеччини.

На місце події виїхали аварійно-рятувальні служби компанії та Державної пожежної охорони для оцінки ситуації, огородження території та продовження аварійно-рятувальних робіт, додали у PERN.