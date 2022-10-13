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Запорізька АЕС не потребує російського палива – "Енергоатом"

Четвер, 13 жовтня 2022, 12:26 - Олексій Павлиш

Президент "Енергоатому" Петро Котін назвав "фейками" російські заяви про те, що окупована Росією Запорізька АЕС потребуватиме російського палива.

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

"Чуток і фейкових заяв від росіян дуже багато. Усе це фейки. І насправді непросто перевести паливне завантаження реакторів ЗАЕС від одного постачальника до іншого", - підкреслив Котін.

"Його коментарі з’явилися після того, як офіційний представник Росенергоатома, оператора атомної енергетики Росії, заявив, що Запорізька станція буде переведена на російське паливо, коли її запаси будуть вичерпані", - нагадує агентство.

"Тільки для того, щоб підготуватися до переходу від одного постачальника до іншого, потрібно близько трьох років", - підкреслив очільник Енергоатома.

За його словами, найбільш небезпечна ситуація для станції зараз - це відключення зовнішнього живлення, необхідного для охолодження реакторів, і втрата аварійних дизель-генераторів, які мають запасів палива лише на 10 днів.

"Це просто безпрецедентна ситуація для найбільшої атомної електростанції в Європі", - додав Котін.

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Нагадаємо:

Вранці у середу внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція "Дніпровська" у Дніпропетровській області, відтак Запорізька АЕС залишилася знеструмленою.

Згодом на Запорізькій АЕС відновили зовнішнє постачання електроенергії після пошкодження росіянами підстанції "Дніпровська".

Економічна правда

Енергоатом АЕС Росія паливо війна
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