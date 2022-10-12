"Хайлі лайклі все ясно": Путін каже, що за вибухами на "Північних потоках" стоять США, Україна і Польща

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що США, Україна і Польща є головними вигодонабувачами від вибухів на "Північних потоках" - він каже, що ці країни, ймовірно, і стоять за ними.

Про це Путін сказав на форумі "Російський енергетичний тиждень".

"Адже підвищується геополітичне значення газових систем, що залишаються. Вони проходять територією Польщі, України - все свого часу Росія збудувала за свої гроші. А також США, які можуть тепер постачати енергоресурси за завищеними цінами.

Як у пристойних компаніях кажуть: "Хайлі лайклі все ясно". Зрозуміло, хто за цим стоїть", - сказав Путін.

"Хайлі лайклі" - мем, який поширився у РФ після заяви прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей у 2018 році, в якому були звинувачення Росії у причетності до отруєння Скрипалів.

Словосполучення застосовується у російському інтернет-сегменті в іронічному контексті, коли нібито подається інформація, яку неможливо підтвердити, а також синонім бездоказового звинувачення.

Водночас західні дослідники вважають, що воно використовується державною російською пропагандою в офіційних акаунтах російської влади та державних ЗМІ у соцмережах (у тому числі у вигляді хештега) з метою саркастично ставити під питання критику Росії на Заході.

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Нагадаємо:

Німецька прокуратура в понеділок розпочала розслідування ймовірного саботажу двох газопроводів, побудованих для постачання російського газу до Німеччини дном Балтійського моря.

Раніше повідомлялося, що Швеція відмовилася поділитися з Росією результатами свого розслідування ймовірного саботажу газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі.

Економічна правда