Сервісні центри МВС відновили роботу у тих регіонах, де немає перебоїв зі світлом

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Сервісні центри МВС відновили надання послуг у регіонах, де немає перебоїв з електропостачанням.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС у Facebook.

"Ми працюємо знову. Наші працівники оперативно налагоджують систему баз даних аби люди могли отримувати державні послуги.

Щоправда, не всі регіони можуть відновити роботу, адже досі мають проблеми з електропостачанням. Про роботу кожного окремого сервісного центру МВС шукайте на наших регіональних Фейсбук-сторінках", - йдеться у повідомленні.

У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що якщо повітряна тривога оголошена під час робочого дня, обслуговування негайно призупиняється, а відвідувачам пропонується прослідувати в укриття.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що сервісні центри МВС у середу, 12 жовтня, тимчасово призупинили надання послуг через проблеми з електропостачанням.

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Економічна правда