Податкова відновила роботу електронних сервісів

Державна податкова служба відновила роботу всіх своїх електронних сервісів.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

"Державна податкова служба України інформує, що всі електронні сервіси ДПС та Електронний кабінет працюють у штатному режимі", — зазначили у податковій.

Нагадуємо:

У зв'язку з масованими ракетними ударами по всій території України 10 жовтня 2022 року ДПС тимчасово обмежила доступ до електронних сервісів.

Сервісні центри МВС у середу, 12 жовтня, тимчасово призупинили надання послуг через проблеми з електропостачанням.





