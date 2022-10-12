Податкова відновила роботу електронних сервісів
Середа, 12 жовтня 2022, 12:22 -
Державна податкова служба відновила роботу всіх своїх електронних сервісів.
Про це повідомляє пресслужба ДПС.
"Державна податкова служба України інформує, що всі електронні сервіси ДПС та Електронний кабінет працюють у штатному режимі", — зазначили у податковій.
Нагадуємо:
У зв'язку з масованими ракетними ударами по всій території України 10 жовтня 2022 року ДПС тимчасово обмежила доступ до електронних сервісів.
Сервісні центри МВС у середу, 12 жовтня, тимчасово призупинили надання послуг через проблеми з електропостачанням.
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