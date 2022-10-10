Телеком-компанії увімкнули генератори для підтримки зв’язку

Телекомунікаційні компанії увімкнули генератори для підтримки зв'язку в містах, де внаслідок російських обстрілів була пошкоджена енергетична інфраструктура.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Сьогодні масова ракетна атака росіян призвела до перебоїв із інтернетом та зв'язком у різних регіонах країни. Через це у Львові, Харкові, Житомирі, Сумах, Полтаві, Хмельницькому є суттєві складнощі з інтернетом, а у 8 областях України частково зник і погіршився зв'язок", – зазначила у міністерстві.

Там повідомили, що зараз телеком-компанії працюють завдяки генераторам. Мінцифра допомагає забезпечити їх достатнім запасом палива. Генератори дозволяють зберегти та відновити інтернет та мобільний зв’язок. Зокрема, у Харківській та Сумській областях знову починають працювати мобільні мережі.

Нагадуємо:

Українські оператори зв’язку заявили, що продовжують працювати попри проблеми з енергопостачанням в окремих регіонах.