Відновлення електропостачання на Львівщині може тривати понад 24 години – ОВА

На Львівщині через ракетний удар РФ тривають перебої з мобільним зв‘язком, а частина населених пунктів залишаються без електропостачання.

Про це повідомив голова Львівськї ОВА Максим Козицький станом на 16:12.

"Фахівці Львівобленерго працюють над тим, щоб максимально швидко відновити живлення. Але відновлення може тривати і понад 24 години. Зважаючи на це, просимо жителів тих населених пунктів, в яких є електрика, використовувати її лише за нагальної потреби.

Прошу максимально зменшити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00 – це допоможе пройти критичні навантаження на нашу енергосистему.

Намагайтесь не використовувати електрообігрівачів, бойлерів, посудомийних машин, мікрохвильовок — вони належать до найбільш енерговитратних приладів", - написав Козицький.

Нагадаємо:

Більша частина Львова досі залишається без електроенергії через ракетні обстріли - львів'янам радять потрапити додому до того, як стемніє, оскільки частина вуличного освітлення теж не працює.

ВІДЕО ДНЯ

Унаслідок ракетних ударів близько 90% Львова - без електропостачання, трамваї та тролейбуси не курсують.

Економічна правда