90% Львова без електропостачання, трамваї і тролейбуси не курсують
Понеділок, 10 жовтня 2022, 15:12 -
Унаслідок ракетних ударів близько 90% Львова - без електропостачання, трамваї та тролейбуси не курсують.
Про це повідомляє Львівська міська рада.
Натомість збільшили кількість автобусів на маршрутах.
"Понад 80% світлофорів не працює. На великих перехрестях працюють регулювальники", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, у місті відсутня подача гарячої води. Через резервне живлення подається холодна вода.
"Також труднощі зі стільниковим зв’язком. На контакті з мобільними операторами", - додали у міськраді.
Економічна правда
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