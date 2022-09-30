"Газпром" відновив транспортування газу до Китаю
Російська компанія "Газпром" заявила, що планові профілактичні роботи на газопроводі "Сила Сибіру" завершені - транспортування газу відновлено.
Про це повідомила пресслужба "Газпрому" у Telegram.
"Планові профілактичні роботи на газопроводі "Сила Сибіру" завершено. Транспортування газу, як і планувалося, сьогодні відновлено", - йдеться у повідомленні.
Газопроводом "Сила Сибіру" газ доставляють із Чаяндинського родовища до Китаю та російським споживачам Далекому Сході. Наприкінці 2022 року в систему почне надходити газ із Ковиктинського родовища в Іркутській області РФ.
Нагадаємо:
Російський "Газпром" анонсував планові профілактичні роботи на газопроводі "Сила Сибіру", яким, зокрема, постачається газ до Китаю. На цей період транспортування газу буде тимчасово призупинено.
Економіна правда