"Газпром" відновив транспортування газу до Китаю

Російська компанія "Газпром" заявила, що планові профілактичні роботи на газопроводі "Сила Сибіру" завершені - транспортування газу відновлено.

Про це повідомила пресслужба "Газпрому" у Telegram.

"Планові профілактичні роботи на газопроводі "Сила Сибіру" завершено. Транспортування газу, як і планувалося, сьогодні відновлено", - йдеться у повідомленні.

Газопроводом "Сила Сибіру" газ доставляють із Чаяндинського родовища до Китаю та російським споживачам Далекому Сході. Наприкінці 2022 року в систему почне надходити газ із Ковиктинського родовища в Іркутській області РФ.

Нагадаємо:

Російський "Газпром" анонсував планові профілактичні роботи на газопроводі "Сила Сибіру", яким, зокрема, постачається газ до Китаю. На цей період транспортування газу буде тимчасово призупинено.

Економіна правда