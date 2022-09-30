Всі розділи
Укр / Рус

"Газпром" відновив транспортування газу до Китаю

П'ятниця, 30 вересня 2022, 09:52 - Олексій Павлиш

Російська компанія "Газпром" заявила, що планові профілактичні роботи на газопроводі "Сила Сибіру" завершені - транспортування газу відновлено.

Про це повідомила пресслужба "Газпрому" у Telegram.

"Планові профілактичні роботи на газопроводі "Сила Сибіру" завершено. Транспортування газу, як і планувалося, сьогодні відновлено", - йдеться у повідомленні.

Газопроводом "Сила Сибіру" газ доставляють із Чаяндинського родовища до Китаю та російським споживачам Далекому Сході. Наприкінці 2022 року в систему почне надходити газ із Ковиктинського родовища в Іркутській області РФ.

Нагадаємо:

Російський "Газпром" анонсував планові профілактичні роботи на газопроводі "Сила Сибіру", яким, зокрема, постачається газ до Китаю. На цей період транспортування газу буде тимчасово призупинено.

Економіна правда

ВІДЕО ДНЯ

Росія газ Газпром Китай
Матеріали за темою
Добрива від терористів і зерновий коридор. На Україну тиснуть, щоб дати Росії вивозити свій аміак через Одесу 30 вересня 2022, 09:30
Пентагон: Зарано говорити, хто стоїть за пошкодженням "Північного потоку" 30 вересня 2022, 09:00
Французький енергогігант TotalEnergies: У нас немає майбутнього з Росією 29 вересня 2022, 17:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті