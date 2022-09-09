"Треба ще почекати": у McDonald's прокоментували можливу дату відкриття

У мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's прокоментували чутки щодо відкриття 20 вересня та зазначили, що ресторани готують, але до відкриття доведеться ще зачекати.

Про це очільниця відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі написала у Facebook.

"Є певний рівень сервісу, чистоти та якості, якого ми дотримуємося. Ви за нами скучили, а ми ще більше. Але треба ще почекати і не вестися на вкиди горе-пабліків", – написала вона. Муджирі підтвердила, що мережа готує ресторани до відкриття, люди відновлюють навички, а також очікують поставки продуктів.

За її словами, щойно мережа матиме остаточну дату відкриття, всю інформацію повідомлять "з максимальними деталями, які ми зможемо озвучити".

Раніше у ЗМІ поширювалися чутки, що мережа ніби почне відкриття з 20 вересня.

Нагадуємо:

У McDonald’s Україна заявили, що ресторани мережі будуть відкриватися поетапно - першими відкриються заклади у Києві та на заході України.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялось, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s може відновити роботу закладів у серпні.

Міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба повідомив, що МЗС встановило зв’язок з українським офісом McDonald’s, а потім і з їхньою штаб-квартирою у США, аби відновити роботу ресторанів в Україні найближчим часом.