Підприємці Луганщини зазнали збитків від війни щонайменше в шість мільярдів – ОВА

Збитки, завдані військовою агресією Росії підприємницькій діяльності в Луганській області, сягнули 6 мільярдів гривень і ця цифра постійно зростає.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Луганська ОВА продовжує збір оперативної інформації щодо шкоди, завданої суб'єктам підприємницької діяльності регіону. Уже опрацювали дані від 450 надавачів інформації.

"За попередніми розрахунками, загальна сума завданих збитків внаслідок збройної агресії рф на сьогодні становить 6,1 мільярда гривень", – написав Гайдай.

Чиновник пояснив, що йдеться виключно про знищені або пошкоджені росією активи підприємств. Втрати, які виникли через відсутність можливості вести бізнес упродовж 2022 року та заробляти, не враховуються.

За словами голови Луганської обласної військової адміністрації, ця сума неодмінно зростатиме, бо щодня ОВА отримує нову інформацію та перевіряє ту, що надійшла раніше, займається оцінкою збитків.

Узагальнена облдержадміністрацією інформація направляється Мінекономіки, а також буде врахована при підготовці аналітичного звіту відповідно до постанови Кабміну.

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