Ощадбанк просить держателів євробондів помʼякшити умови за ними

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Ощадбанк запитав власників двох випусків єврооблігацій про згоду на зміну низки умов кредитних угод.

Про це йдеться у біржовому повідомленні банку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, йдеться про відмову на період воєнного стану та шести місяців після нього від ковенанту підтримання достатності капіталу.

"Очікуване зниження коефіцієнта достатності капіталу переважно пов'язане з негативним впливом на економіку України, спричиненим повномасштабним російським вторгненням, що, у свою чергу, призвело до збільшення банком резервів на можливі втрати за кредитами внаслідок негативного впливу на фінансове становище позичальників банку", – зазначено в біржовому повідомленні.

У фінустанові нагадали, що НБУ ще 25 лютого 2022 року ухвалив рішення, що не застосовуватиме санкцій до банків за порушення вимог до капіталу, включно з мінімальними вимогами до достатності капіталу.

Також власникам єврооблігацій запропонували погодити затримку публікації звіту за 2021 рік до 30 вересня 2022 року та виплату дивідендів 318,117 млн грн 4 березня 2022 року.

Збори власників єврооблігацій призначено на 22 вересня. Фінальна дата голосування за пропозиціями – 19 вересня.

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Нагадуємо:

Рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента семи українських банків, зокрема Ощадбанку, в іноземній (LTFC) та національній валюті (LTLC) на рівні "CCC-" та "CCC" відповідно.