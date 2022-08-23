Агентство Fitch підтвердило рейтинги українських держбанків

Рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента семи українських банків в іноземній (LTFC) та національній валюті (LTLC) на рівні "CCC-" та "CCC" відповідно.

Про це йдеться в повіомленні Fitch, передає "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про чотири держбанки - Ощадбанк, Укрексімбанк, ПриватБанк, Укргазбанк і банки ПУМБ, Альфа-Банк Україна та ПроКредит Банк (Україна).

Зазначається, що Fitch також знизило рейтинг стійкості (VR) ПриватБанку до "ССС-" із "ССС" та шести інших банків до "СС" із "ССС", щоб відобразити підвищені суверенні ризики та ризики операційного середовища для кредитоспроможності банків як окремих банків.

В агентстві пояснили, що рейтингові дії щодо банків відбулися слідом за зниженням суверенного рейтингу України в результаті операції з відстрочення виплат за 13 випусками суверенних єврооблігацій приблизно на $22 млрд до "CC" із "CCC".

"Підтвердження РДЕ банків в іноземній валюті на рівні "CCC-" відображає, на думку Fitch, напружену, але загалом адекватну ліквідність банків в іноземній валюті порівняно з їхніми потребами. Цьому сприяють різні заходи регулювання капіталу та валютного контролю, запроваджені від початку війни для зниження ризиків відтоку депозитів та капіталу та підтримки стабільності та довіри до банківської системи.

Агентство очікує, що банки продовжать обслуговувати свої зовнішні зобов'язання, наголошує, що на кінець 2021 року зовнішній борг банківського сектора становив лише 3% від загальних зобов'язань сектора і, здебільшого, був зосереджений в Ощадбанку та Укрексімбанку. Їхні наступні виплати за єврооблігаціями обмежені за розміром і мають бути здійснені у вересні 2022 року (близько $70 млн для Ощадбанку) та у січні 2023 року (близько $25 млн для Укрексімбанку)", - йдеться у повідомленні.

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Агентство додає, що підтвердження довгострокових РДЕ банків у національній валюті на рівні "CCC", що на один щабель вище за їх довгострокові РДЕ в інвалюті, відображає введені обмеження на зняття готівки та 100% держгарантією на всі депозити фізосіб на час війни та три місяці після неї.

Крім того, Нацбанк пропонує підтримку ліквідності в гривні для банків, що все разом допомогло з початку війни збільшити депозити в гривні приблизно на 16%.

Fitch також вказує, що присвоєні банкам РДЕ на один щабель вище за РДЕ України тому, що агентство вважає нижчим ризик того, що офіційні органи накладатимуть обмеження на банки з обслуговування ними своїх зобов'язань порівняно з самою державою.

"Рейтинги стійкості відображають нашу думку про високі ризики для самостійних бізнес-профілів українських банків, викликаних війною. Це відображено в нашій оцінці операційного середовища для українських банків, яке було змінено з "ccс" на "cc"", – пояснило Fitch.

Базовий сценарій полягає в тому, що дуже високі ризики операційного середовища призведуть до різкого збільшення проблемних кредитів, які вимагатимуть значних резервів, що поставить під загрозу платоспроможність банків.

Нагадаємо:

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня "RD" (обмежений дефолт) до "CC" (імовірний дефолт).

Економічна правда