Техногігант SAP розпродує обладнання своїх дата-центрів у Росії – ЗМІ

Глобальний офіс німецького техногіганта SAP готується продати обчислювальну техніку з власних дата-центрів у Росії - всього 3,5 тис одиниць обладнання.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела на російському ринку хмарних сервісів.

Зазначається, що балансова вартість обладнання становить 3 млрд рублів, а ринкова, з урахуванням амортизації, - близько 1,4 млрд рублів.

За словами джерел "Ъ" на російському ринку хмарних сервісів, глобальний офіс SAP планує розпродати всю обчислювальну техніку, яка знаходиться у власності компанії в Росії. Йдеться про сервери, комутатори, системи зберігання даних (СГД), всього 3,5 тис. одиниць обладнання.

За словами одного із співрозмовників "Ъ", SAP має намір знайти російського партнера, якому передасть техніку, а той, у свою чергу, займеться реалізацією.

За даними газети, покупкою техніки цікавиться давній партнер SAP з розвитку дата-центрів у Росії "Ростелеком". Оператор заявляв про плани найближчими роками вкласти у розвиток регіональних центрів обробки даних 10-20 млрд рублів.

Гендиректор SAP CIS Андрій Філатов відмовився від коментарів, аналогічно відповіли і в "Ростелекомі".

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SAP - один із найбільших у світі та РФ (близько 60% ринку) постачальників систем для управління ресурсами підприємства. SAP CIS є підрозділом міжнародної компанії SAP SE. У 1992 році був відкритий офіс SAP у Москві.

Після початку війни Україні SAP фактично згорнула роботу в РФ, зберігши лише підтримку існуючих клієнтів, а червні оголосила про намір повністю залишити ринок, зберігши бізнес в інших країнах колишнього СРСР.

Нагадаємо:

Техногігант SAP поступово розпочне зупинку підтримки своїх продуктів в банках, оборонних, нафтових та металургійних компаній РФ.

Економічна правда