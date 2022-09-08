Суд арештував 169 об’єктів нерухомості ексдепутата Держдуми РФ на понад 10 мільярдів

Володимир Крупчак FOCUS.UA

В Україні арештували активи 169 об’єктів нерухомості на суму понад 10 мільярдів гривень, які належать екс-депутату Держдуми РФ.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Кінцевим бенефіціарним власником арештованого майна є російський паперовий магнат та ексдепутат Держдуми РФ, який займався бізнесом на території України", – йдеться у повідомленні.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції України встановили, що посадовці підприємств налагодили схему виведення коштів у РФ та механізм ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Після повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України вищезазначені підприємства продовжували здійснювати фінансові операції з країною-агресором через посередників із ЄС.

"Отримані доходи поповнювали російський бюджет, з якого фінансується ворожа армія Росії та її злочинні дії на території України", – наголошують правоохоронці.

В ході розслідування накладено арешт на корпоративні права, заводи, комбінати, земельні ділянки та інші об'єкти нерухомості більше ніж на 10 млрд грн. Ці активи планують передати АРМА.

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"Кошти, отримані від реалізації активів, пов'язаних із РФ, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" у повідомленні Нацполіції йдеться про Володимира Крупчака – колишнього депутата Держруми Росії від партії "Единая Россия".

Нагадуємо:

В Україні арештували корпоративні права і майно підприємств з виробництва паперу і картону на понад 1 мільярд гривень, власником яких є колишній депутат Держдуми РФ.