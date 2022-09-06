НБУ допоможе банкам з наявністю готівкової валюти в касах

У деяких банках виникла тимчасова нестача готівкової іноземної валюти – НБУ заявив, що за необхідності здійснюватиме обмін безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Зазначається, що проблема у деяких банках викликана ситуативними логістичними труднощами з доставкою готівкової валюти з-за кордону

Перша операція з обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться у середу, 7 вересня. Національний банк проводитиме такі операції, доки це буде необхідно. Результати відповідних операцій публікуватимуться в день їх проведення.

"Поточна нестача готівкової валюти в окремих банках є тимчасовою. Національний банк уважно стежить за ситуацією та має достатньо готівкової валюти, щоб підтримувати готівкову валютну ліквідність банківської системи на належному рівні для задоволення потреб українців", – пояснив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Національний банк також рекомендував банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення таких труднощів у майбутньому.

Також в НБУ наголосили, що операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між НБУ та банками України жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.