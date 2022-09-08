Російський Сбєрбанк через санкції має проблеми з техобслуговуванням банкоматів

Підсанкційний російський Сбєрбанк - найбільший банк РФ - зіткнувся з труднощами у обслуговуванні банкоматів через санкції: цей процес став дорожчим, а постачання обладнання займає більше часу.

Про це пише "Интерфакс" з посиланням на старшого управляючого директора, директора департаменту "Центр управління готівковим грошовим обігом" Сбєрбанку Олексія Пономаренка.

За його словами, з ринку пішла частина вендорів, яка допомагала банкам задовольнити їхні потреби у технологічному забезпеченні грошового обігу.

"Для Банку Росії, для всієї галузі - великий біль замістити це обладнання, тому що інакше на нас з вами чекає відкат років на п'ять-десять, коли ми працювали вручну, коли у нас працювало дуже багато народу і продуктивність праці була у рази, якщо не в десятки разів менше", - заявив Пономаренко.

Послуги ж вендорів, що залишилися на ринку, стали обходитися дорожче, визав він.

"Підтримка працездатності цього обладнання, підтримка працездатності спеціального автотранспорту - все стало за рахунок паралельного імпорту, за рахунок дуже серйозного збільшення термінів постачання для того", - каже представник банку.

За його словами, пройти цей період можна лише шляхом консолідації зусиль усіх учасників готівкового грошового обігу.

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Він зазначив, що частка готівки у торговому обороті знижується, оборот готівки все більше зміщується в операції в банкоматах.

"Це, на мій погляд, один із головних викликів. Розуміючи, що грошова рециркуляція все більше йде в цей канал, ми бачимо, що цінність кожного конкретного банкомату з точки зору працездатності та доступності для клієнтів зростає. Вона знаходиться у протифазі з кількістю пристроїв, які для клієнтів доступні", - додав Пономаренко.

Нагадаємо:

На тлі дефіциту мікросхем в умовах санкцій Заходу та проблем із постачаннями з Європи у російському підсанкційному Сбербанку почали "виколупувати" чіпи зі старих, але не активованих раніше карток, і вставляти їх у нові.

Економічна правда