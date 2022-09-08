Ціни на нафту знову зростають через занепокоєння про обмеженість пропозиції

Ціни на нафту зросли майже на 1 долар за барель у четвер після різкого падіння на попередній сесії, оскільки енергетичне протистояння між ЄС та РФ зосередило увагу інвесторів на тому, наскільки обмеженими можуть стати пропозиції палива.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту Brent виросли на 91 цент, або на 1%, до 88,91 долара за барель до 03:31 GMT після закриття на найнижчому рівні з початку лютого на попередній сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI зросли на 95 центів, або на 1,2%, до 82,89 долара за барель.

Причини волатильності цін

Зазначається, що на ріст цін вплинула, зокрема, погроза президента РФ Путіна припинити експорт нафти та газу, якщо європейські покупці введуть обмеження цін.

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"Тенденція цін на нафту формується різними зовнішніми силами, такими як енергетична боротьба між західними країнами та Росією", - йдеться в записці аналітиків Haitong Futures.

Потенційний вплив будь-якої угоди або відновлення угоди між Заходом та Іраном щодо ядерної програми Тегерана також буде значним, визнають аналітики. Потенційна угода передбачає скасування санкцій на експорт іранської нафти.

Також очікується, що британський уряд оголосить про десятки нових ліцензій на розвідку нафти та газу в Північному морі з метою збільшення внутрішнього видобутку, повідомили Reuters два джерела, знайомі з обговореннями в уряді.

Тим часом очікується, що низка центральних банків почнуть новий раунд підвищення процентних ставок для боротьби з інфляцією.

Очікується, що Європейський центральний банк різко підвищить процентні ставки на своєму засіданні в четвер. Засідання Федеральної резервної системи США відбудеться 21 вересня.

Нагадаємо:

Ціни на нафту у середу впали більш ніж на 3 долари до найнижчого рівня з моменту початку вторгнення Росії в Україну через побоювання, викликані наближенням ризиків рецесії та несприятливими даними китайської торгівлі.

Економічна правда