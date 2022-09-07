Нафта дешевшає до найнижчого рівня з лютого: Brent уже нижче 90 доларів, WTI – 85

Ціни на нафту у середу впали більш ніж на 3 долари до найнижчого рівня з моменту початку вторгнення Росії в Україну через побоювання, викликані наближенням ризиків рецесії та несприятливими даними китайської торгівлі.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту Brent впали на $3,40, або на 3,66%, до $89,43 за барель до 13:38 за Гринвічем, досягнувши найнижчого рівня з 3 лютого, і впавши нижче $90 за барель вперше з 8 лютого.

Американська нафта West Texas Intermediate впала на 3,42 долара, або 3,94%, до 83,46 долара, досягнувши найнижчого рівня з 24 січня, оскільки побоювання щодо рецесії знову повернулися в центр уваги.

Чому падають ціни

"Привид спаду попиту в західному світі наближається до того, щоб стати реальністю, оскільки стрімке зростання інфляції та підвищення процентних ставок підривають споживання", - сказав аналітик PVM Стівен Бреннок.

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Кредитне рейтингове агентство Fitch у вівторок заявило, що зупинка газопроводу "Північний потік-1" збільшила ймовірність рецесії в єврозоні.

Очікується, що Європейський центральний банк різко підвищить процентні ставки на своєму засіданні в четвер. Засідання Федеральної резервної системи США відбудеться 21 вересня.

Слабкі економічні дані з Китаю на тлі його суворої політики нульового поширення COVID також посилили занепокоєння щодо попиту. Імпорт сирої нафти в країну в серпні впав на 9,4% порівняно з роком раніше, показали митні дані в середу.

Раніше ціни підтримали погрози президента Росії Володимира Путіна припинити всі поставки нафти і газу, якщо на російські енергетичні ресурси будуть встановлені обмеження цін.

Аналітики вже очікують, що пропозиція нафти буде обмеженою в останньому кварталі року.

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Нагадаємо:

Ціни на нафту в середу впали більш ніж на 1 долар до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на тлі очікувань подальших підвищень процентних ставок.

Економічна правда