АРМА отримало 50 вагонів-цистерн з білоруським дизелем, який призначався для армії РФ

офіс генпрокурора

В управління АРМА за клопотанням Київської міської прокуратури передали понад 50 вагонів-цистерн з дизельним паливом, які мали забезпечувати потреби російської армії у перші дні війни.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення Росії на територію України, білоруські компанії уклали з українськими фірмами контракти на поставку з Білорусі дизельного палива у вагонах-цистернах.

"Це паливо призначалося для заправки військової техніки російської армії після її вторгнення через північні кордони нашої країни", – йдеться у повідомленні.

Ці вагони-цистерни перетнули українсько-білоруський кордон 23 лютого. 26 лютого ешелон з паливом для колон російських військ, який прибув на залізничну станцію "Низківка", був знищений українською артилерією.

У квітні в рамках слідства придатні для використання вагони було вилучено.

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ВІДЕО ДНЯ

У квітні За поданням ДБР суд арештував 51 білоруських вагонів-цистерн, які перетнули кордон на Чернігівщині напередодні вторгнення РФ.





