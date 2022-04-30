За поданням ДБР суд арештував 51 білоруських вагонів-цистерн, які перетнули кордон на Чернігівщині напередодні вторгнення РФ.

Про це відомство повідомило у соцмережах.

Зазначається, що вагони фактично забезпечували логістику окупаційно-російських військ, що наступали по напрямку Чернігів-Суми.

"Цистерни були заповненні 3 тис. тоннами білоруського та російського дизельного палива. Продукція начебто призначалась нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука", - повідомили у ДБР.

Там додали, що деякі з цистерн дещо пошкоджені, але після висновків експертизи та ремонту теж підуть на потреби держави.

Нагадуємо:

Офісом Генпрокурора забезпечив накладення арешту на 17 800 вагонів, які належать підприємствам РФ і Білорусі.