ДБР: суд арештував 51 білоруських вагонів-цистерн
За поданням ДБР суд арештував 51 білоруських вагонів-цистерн, які перетнули кордон на Чернігівщині напередодні вторгнення РФ.
Про це відомство повідомило у соцмережах.
Зазначається, що вагони фактично забезпечували логістику окупаційно-російських військ, що наступали по напрямку Чернігів-Суми.
"Цистерни були заповненні 3 тис. тоннами білоруського та російського дизельного палива. Продукція начебто призначалась нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука", - повідомили у ДБР.
Там додали, що деякі з цистерн дещо пошкоджені, але після висновків експертизи та ремонту теж підуть на потреби держави.
Нагадуємо:
Офісом Генпрокурора забезпечив накладення арешту на 17 800 вагонів, які належать підприємствам РФ і Білорусі.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"