Перша партія української агропродукції прямує до Південної Кореї

У рамках дії "зернового коридору" з порту "Південний" вперше здійснили відвантаження фуражного зерна до Південної Кореї.

Про це повідомила пресслужба компанії Posco International, передає AgroPortal.

З порту "Південний" ще в середині серпня вирушив балкер Bonita (прапор — Ліберія) з 61 тис. кукурудзи на борту. Його прибуття до порту Інчхон у Південній Кореї очікується наприкінці вересня.

"Корейська влада розраховує, що ця партія зерна допоможе полегшити нестачу кормів для великої рогатої худоби в країні. Адже дефіцит кормів на тлі міжнародної ситуації вже спричинив підвищення цін на худобу", – зазначається в повідомленні.

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