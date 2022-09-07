Всі розділи
Укр / Рус

Перша партія української агропродукції прямує до Південної Кореї

Середа, 7 вересня 2022, 11:04 - Анастасія Жарикова

У рамках дії "зернового коридору" з порту "Південний" вперше здійснили відвантаження фуражного зерна до Південної Кореї.

Про це повідомила пресслужба компанії Posco International, передає AgroPortal.

З порту "Південний" ще в середині серпня вирушив балкер Bonita (прапор — Ліберія) з 61 тис. кукурудзи на борту. Його прибуття до порту Інчхон у Південній Кореї очікується наприкінці вересня.

"Корейська влада розраховує, що ця партія зерна допоможе полегшити нестачу кормів для великої рогатої худоби в країні. Адже дефіцит кормів на тлі міжнародної ситуації вже спричинив підвищення цін на худобу", – зазначається в повідомленні.

Нагадуємо:

Перше судно з українською агропродукцією, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН, прибуло до Джибуті (Африка).

зерно
Матеріали за темою
Путін хоче обмеження вивезення зерна з України: каже, що його "надули" 7 вересня 2022, 10:53
В ООН розповіли, скільки агропродукції перевезли "зерновим коридором" 6 вересня 2022, 11:18
З портів Великої Одеси вийшов найбільший караван суден 4 вересня 2022, 16:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті