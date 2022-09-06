Росія втрачатиме $6,6 мільярдів щороку у разі зупинки газопостачання до ЄС – Bloomberg

Припинення газопостачання в Європу може коштувати російському бюджету 6,6 мільярда доларів на рік у вигляді втрачених податкових надходжень.

Про це з посиланням на таʼмний звіт уряду РФ повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що документ, який було надано 30 серпня на розгляд російського уряду, "змальовує набагато жахливішу картину, ніж зазвичай роблять чиновники у своїх оптимістичних публічних заявах".

Згідно зі звітом, повне припинення поставок газу в Європу, головний експортний ринок Росії, може вартувати російському бюджету до 400 мільярдів рублів ( 6,6 млрд дол в еквіваленті) на рік у вигляді втрачених податкових надходжень.

Повністю компенсувати втрату обсягів продажу новими експортними ринками не вдасться навіть у середньостроковій перспективі.

Автори звіту додають, що через запроваджені Заходом санкції російські виробники металопродукції втрачатимуть близько 5,7 млрд дол на рік через вплив західних санкцій.

Значних збитків зазнає і нафтовидобувна та нафтопереробна галузі рф після того, як західні санкції щодо російської сирої нафти та нафтопродукції набудуть чинності.

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Російські чиновники та економісти в приватному урядовому звіті попереджають про глибоку та тривалу економічну шкоду країні внаслідок санкцій за вторгнення в Україні, написав Bloomberg.





