Ціни на нафту знижуються через символічне скорочення видобутку ОПЕК+

Ціни на нату знизились у вівторок, оскільки домовленість ОПЕК+ про скорочення видобутку на 100 000 барелів на день у жовтні розглядалася значною мірою як символічний крок для підтримки цін після нещодавнього падіння ринку.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту Brent впали на 81 цент, або 0,9%, до 94,93 долара за барель станом на 03:54 GMT.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) підвищилися з понеділка до 88,57 долара за барель і були на 1,70 долара вище, або на 2,0%, ніж у п'ятницю. Ринки США були закриті через державне свято в понеділок.

Причини зміни цін

Країни ОПЕК+ вирішили скасувати збільшення видобутку на 100 000 барелів на добу у вересні після того, як найбільший виробник нафти Саудівська Аравія та інші члени висловили стурбованість падінням цін з червня, попри обмежену пропозицію.

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Аналітики заявили, що скорочення було здебільшого символічним і матиме обмежений вплив на фактичну пропозицію, враховуючи, що ОПЕК+ виробляла менше цільових показників.

"Хоча в заголовку йдеться про скорочення на 100 тис барелів на день, насправді фактичне скорочення буде набагато меншим... Більшість виробників не змогли досягти своїх цілей і виробляють значно нижче, ніж вони повинні", - сказав аналітик Уоррен Паттерсон.

Але цей крок був важливим як сигнал, оскільки він "вказує на те, що ОПЕК+ дуже уважно стежить за попитом і намагається керувати пропозицією, щоб утримати мінімальну ціну на нафту", - написав Ноа Барретт, аналітик з енергетики та комунальних послуг Janus Henderson Investors.

Інші фактори, що впливають на ринок, включають слабший прогноз попиту на нафту через відновлення карантину в деяких частинах Китаю, а також угоду про обмеження цін на експорт російської нафти.

Нагадаємо:

Країни-члени ОПЕК та десять країн-союзників Організації, відомі як ОПЕК+, у понеділок домовились про невелике скорочення видобутку нафти, щоб підтримати ціни, які впали через побоювання економічного спаду.

Економічна правда