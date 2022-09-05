Країни ОПЕК+ домовилися про невелике скорочення видобутку нафти

Країни-члени ОПЕК та десять країн-союзників Організації, відомі як ОПЕК+, у понеділок домовились про невелике скорочення видобутку нафти, щоб підтримати ціни, які впали через побоювання економічного спаду.

Про це пише Reuters.

"Виробники нафти скоротять видобуток на 100 000 барелів на день, що становить лише 0,1% від світового попиту, у жовтні.

А також погодилися, що можуть зустрітися в будь-який час, щоб скоригувати видобуток до наступної запланованої зустрічі 5 жовтня.

"Рішення, по суті, зберігає статус-кво, оскільки ОПЕК спостерігає за різкими коливаннями цін на нафту під впливом багатьох факторів в обох напрямках", - пише агентство.

"ОПЕК+ побоюється тривалої волатильності цін, спричиненої слабкими макроекономічними настроями, низькою ліквідністю та поновленими блокуваннями в Китаї, а також невизначеністю щодо потенційної угоди між США та Іраном і зусиллями встановити ліміт ціни на російську нафту", - сказав Метью Холланд з Energy Aspects.

Найбільший виробник ОПЕК Саудівська Аравія минулого місяця повідомила про можливість скорочення видобутку, щоб усунути те, що вона вважає перебільшеним падінням цін на нафту.

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В останні місяці ціна на на нафту Brent впала приблизно до 95 доларів за барель зі 120 доларів у червні через побоювання економічного спаду та рецесії на Заході.

Ціни також сповільнило потенційне збільшення пропозиції за рахунок повернення на ринок іранської сирої нафти, якщо Тегеран зможе відновити свою ядерну угоду 2015 року зі світовими державами.

Водочас Росія заявила, що припинить постачання нафти в країни, які підтримують ідею обмеження цін на російські енергоносії через війну в Україні.

Як додає Reuters, на тлі такого рішення ОПЕК+ ціни на нафту зросли більш ніж на 3% у понеділок.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в листопаді піднялися на 3,43 долара до 96,45 долара за барель, до 13:14 за Гринвічем.

Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 2,94 долара, або на 3,4%, до 89,87 долара, після зростання на 0,3% на попередній сесії. Ринки США закриті через державне свято в понеділок.

"Це символічне повідомлення, яке група хоче надіслати ринкам більше ніж будь-що", - сказав аналітик Oanda Крейг Ерлам.

Нагадаємо:

Ціни на нафту у понеділок зросли на понад 1 долар, збільшивши зростання, оскільки інвестори очікують можливих кроків ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти та підтримки цін.

Економічна правда