БЕБ відкрило кримінальну справу щодо компанії Жеваго 

Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження проти компанії мільярдера Костянтина Жеваго – його підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 90 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Бюро, джерела ЕП у правоохоронних органах.

Зазанчається, що провадження відкрито "щодо діяльності компанії, що належить одному із найбагатших українських бізнесменів, який зараз перебуває у міжнародному розшуку". За даними ЕП, йдеться про Костянтина Жеваго – третього найзаможнішого українця за версією Forbes Україна зі статками у 2,4 млрд доларів.

У липні 2021 року його було оголошено у міжнародний розшук за запитом Державного бюро розслідувань через іншу справу – як власника банку "Фінанси і Кредит" його підозрюють в організації розтрати 113 млн доларів банку.

Так, у провадженні, яке розслідує БЕБ, підприємство підозрюється в ухиленні від сплати податків та фактичному ненадходженні до Державного бюджету коштів в розмірі 94,6 млн грн.

Схема полягала у тому, що гірничодобувна компанія замовляла будівельно-ремонтні роботи у підприємства, яке також належить Жеваго. Мільярдер є власником групи Ferrexpo, до якого входять три гірничозбагачувальні комбінати. Також із Жеваго повʼязують ТОВ "Будівельна компанія "Основа".

"Службові особи субпідрядника, залучаючи компанії з ознаками "фіктивності", створювали документальну видимість постачання товарно-матеріальних цінностей. Протягом 2019-2021 років, в діях службових осіб приватного акціонерного товариства, попередньо вбачаються ознаки ухилення від сплати податків на суму 94,6 млн грн", – повідомили у БЕБ.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.