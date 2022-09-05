Україна приєдналася до програми "Цифрова Європа" та отримає шість мільярдів євро
Україна стала учасницею програми "Цифрова Європа" та отримає 6 мільярдів євро фінансування.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації в Telegram.
Відповідну угоду було підписано у рамках Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі.
"Україна долучилася до програми "Цифрова Європа". Це наближає нас до цифрового безвізу з ЄС", – йдеться в повідомленні.
Ініціатива була створена для пришвидшення цифрової трансформації Євросоюзу. Завдяки ній, Україна отримає фінансування в таких напрямах:
- високопродуктивні комп'ютери;
- штучний інтелект, дані й хмарні послуги;
- цифрові навички;
- використання цифрових технологій в економіці й суспільстві.
Також програма передбачає надання коштів у галузі кібербезпеки, однак цей напрямок недоступний для держав, які не є членами ЄС.
Таким чином, доступним для України стане фінансування за кількома напрямами на суму 6 млрд євро, які виділятимуться впродовж семи років. Загальний фонд "Цифрової Європи" складає 7,5 млрд євро.
Вже восени на сайті Digital Europe розмістять робочі програми й конкурсні пропозиції, а також подробиці подання заявок для участі.
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