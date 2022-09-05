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Україна приєдналася до програми "Цифрова Європа" та отримає шість мільярдів євро

Понеділок, 5 вересня 2022, 18:25 - Анастасія Жарикова

Україна стала учасницею програми "Цифрова Європа" та отримає 6 мільярдів євро фінансування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації в Telegram.

Відповідну угоду було підписано у рамках Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі.

"Україна долучилася до програми "Цифрова Європа". Це наближає нас до цифрового безвізу з ЄС", – йдеться в повідомленні.

Ініціатива була створена для пришвидшення цифрової трансформації Євросоюзу. Завдяки ній, Україна отримає фінансування в таких напрямах:

  • високопродуктивні комп'ютери;
  • штучний інтелект, дані й хмарні послуги;
  • цифрові навички;
  • використання цифрових технологій в економіці й суспільстві.

Також програма передбачає надання коштів у галузі кібербезпеки, однак цей напрямок недоступний для держав, які не є членами ЄС.

Таким чином, доступним для України стане фінансування за кількома напрямами на суму 6 млрд євро, які виділятимуться впродовж семи років. Загальний фонд "Цифрової Європи" складає 7,5 млрд євро.

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Вже восени на сайті Digital Europe розмістять робочі програми й конкурсні пропозиції, а також подробиці подання заявок для участі.

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