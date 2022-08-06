НБУ скасував ліміти розрахунків за кордоном для волонтерів, які купують військові товари

Національний банк з 6 серпня дозволив банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізичних осіб-волонтерів із гривневих карток за кордоном для купівлі товарів військового призначення.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Так, ліміти не застосовуватимуться за умови дотримання одночасно таких вимог:

операції за рахунком волонтера є типовими для цієї фізособи, а обсяг операцій за рахунками перевищував еквівалент 100 тис. грн на місяць до введення ліміту;

подання до банку листа від державного органу або військової частини щодо співпраці з волонтером та замовлення товарів відповідного призначення, якщо сума такої операції перевищує еквівалент 400 тис. грн на місяць;

надання орієнтовної вартості товару та строків виконання замовлення;

інформування волонтером банку щодо збору коштів з метою оплати продукції.

До переліку товарів, які мають змогу купувати волонтери–фізичні особи, належать: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

Аби упередити зловживання цим рішенням НБУ, банк може відмовити у проведенні операцій обсягом понад 100 тис грн, якщо володітиме інформацією з відкритих джерел щодо недобросовісної діяльності волонтера.

Також регулятор включає рації до переліку товарів військового призначення, для придбання яких можна купувати валюту та переказувати її за кордон у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн (в еквіваленті).

Крім того, регулятор ослабив валютні обмеження з огляду на потреби бізнесу. Так, банки можуть продавати валюту юридичним особам та ФОПам із зарахуванням на поточний рахунок клієнта для подальшого використання валюти на витрати за допомогою корпоративних платіжних карток за кордоном.

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Йдеться про відрядження працівників за кордон (виключно для оплати добових витрат у межах щоденного ліміту в розмірі 80 євро) на одного співробітника та витрати проживання та транспорт (з документальним підтвердженням розрахунку зазначених витрат на одну особу).

Розрахунки валютними картками можуть здійснюватися без обмежень.

Також обмеження на розрахунки за кордоном у межах ліміту у 100 тис. Грн на місяць не розповсюджуватиметься на клієнтів банку–юросіб, що здійснюють перевезення вантажів у міжнародних сполученнях на підставі документів, що надають право на здійснення відповідних перевезень.

Нагадуємо:

З 21 липня НБУ встановив щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих карток у 100 тис грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку.

У НБУ тоді зазначили, що не вводили жодних обмежень для волонтерів. За словами голови НБУ Кирила Шевченка, Нацбанк ще на початку квітня дозволив фізособам переказувати іноземну валюту для купівлі низки товарів за кордоном у межах щомісячного ліміту 400 тис грн.