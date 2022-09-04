За 30 років співпраці з Україною Світовий банк затвердив позик на 14,4 млрд доларів та 2,1 млрд євро

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Світовий банк за 30 років співпраці з Україною затвердив 70 позик загальним обсягом більш ніж 14,4 млрд доларів та 2,1 млрд євро, з яких наразі отримано 11,8 млрд дол. США та 1,2 млрд євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Банк надає фінансову та консультаційну допомогу щодо підготовки, реалізації та моніторингу спільних інвестиційних і системних проєктів, спрямованих на проведення в Україні широкомасштабних макроекономічних та соціально-економічних реформ.

Зокрема, кошти Банку спрямовувалися на модернізацію та реформування муніципальної інфраструктури, енергетичного сектору, агросектору, соціальної системи, охорони здоров’я та сфери освіти.

З початку повномасштабної війни РФ проти України Світовий банк у надзвичайно короткі строки надав 500 млн євро допомоги, які були спрямовані на покриття нагальних соціальних та гуманітарних витрат.

Загалом, під час воєнного стану в Україні Світовий банк затвердив три позики на загальну суму 1,85 млрд євро та 91,16 млн доларів США.

З метою надання підтримки Україні під час війни Світовий банк створив новий ефективний фінансовий механізм на безповоротній основі, завдяки чому вдалося залучити грантові кошти на загальну суму 1,088 млрд євро та 7,5 млрд доларів таких країн як США, Велика Британія, Данія, Нідерланди, Австрія, Норвегія, Литва, Латвія та Ісландія.

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Світовий банк закликав українську владу дотримуватися процедур корпоративного управління ОЕСР при призначенні гендиректора "Оператора ГТС України".

Серед головних пріоритетів Світового банку - допомога агросектору України зі зберіганням і вивезенням врожаю та новою посівною, а також участь у підготовці країни до майбутнього складного через війну опалювального сезону