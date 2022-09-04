ЄС готовий до припинення Росією постачання газу

getty images

ЄС готовий до повного припинення постачання російського газу завдяки власним потужностям зберігання та заходам з енергозбереження.

Про це повідомив комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні, передає NDTV.

За словами Джентілоні, у Європейському Союзі наразі запаси газу становлять приблизно 80% завдяки диверсифікації постачання, попри неоднакову ситуацію в різних країнах.

Комісар зазначив, що ЄС приклав багато зусиль за останні місяці для протистояти екстремальному використанню Росією газової зброї.

"Ми не боїмося рішень Путіна, ми просимо російську сторону дотримуватися контрактів, але якщо вони цього не роблять, ми готові реагувати", - сказав Джентілоні.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Компанія Siemens Energy не бачить технічних причин, про котрі заявив "Газпром", для зупинки "Північного потоку"на невизначений термін.

Російський "Газпром" повністю зупинив постачання газу в Європу газопроводом "Північний потік".

Російський "Газпром" повідомив французьку енергокомпанію Engie про скорочення поставок газу з вівторка через "розбіжності в контрактах".

Поставки "Газпрому" для Engie вже суттєво скоротилися від початку повномасштабної війни РФ проти України. Російська компанія послідовно скорочує поставки до низки країн Європи, зокрема – Німеччини, Італії, Франції та інших. Крім того, "Газпром" раніше повністю припинив поставки через відмову деяких країн сплачувати за блакитне паливо рублями.