Держпраці анулює ліцензії підсанкційним компаніям

Державна служба України з питань праці анулюватиме раніше видані нею ліцензії компаніям, щодо яких ухвалено рішення про запровадження санкцій.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Відповідні повноваження Держслужби Кабінет Міністрів затвердив на засіданні у пʼятницю, 30 вересня.

"Україна посилює санкційний тиск на державу-агресора. Комплекс дій, спрямований на досягнення максимального ефекту обмежень, містить в собі не лише введення нових санкцій та посилення тих, що були запроваджені раніше. Для того, щоб були задіяні всі можливі механізми обмежень, потребує удосконалення і нормативне поле", – заявила перший віцепремʼєр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона пояснила, що цим рішенням уряд розширив повноваження Держпраці, дозволивши анулювати дозволи та ліцензії з підстав, визначених Законом про санкції.

В Мінекономіки нагадали, що раніше Уряд запропонував РНБО розглянути застосування санкції проти російської держкорпорації "Росатом" та пов’язаних з нею понад 700 юридичних та фізичних осіб.

Також відповідні пропозиції ухвалені стосовно фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконного поширення освітніх стандартів РФ на тимчасово окупованих територіях України, проти експрезидента України Віктора Януковича та його оточення, російських олігархів тощо.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадуємо:

РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних і юридичних осіб РФ. Верховна Рада розгляне законпроєкт щодо націоналізації усіх російських активів.

Економічна правда



