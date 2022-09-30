Уряд збільшив компенсацію домогосподарствам, які надали прихисток ВПО

Кабінет Міністрів збільшив розмір компенсації витрат на тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у пʼятницю, повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На період з 1 жовтня по 31 березня компенсація за тимчасове розміщення ВПО становитиме 30 гривень на добу, тобто 900 гривень на місяць. Раніше сума компенсації становила 450 гривень на місяць.

Збільшення виплат пояснили додатковим фінансовим навантаженням у період опалювального сезону.

Програма "Прихисток" реалізується за підтримки Товариства Червоного Хреста України. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов казав, що покриття більшої частини витрат фінансуватиметься коштом партнерів України.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду держбюджету понад 60,5 млн грн на відшкодування комунальних витрат за травень громадам, які безоплатно прихистили переселенців у комунальних і державних закладах, а також приватних закладах освіти.