Huawei релокував частину співробітників з РФ до Казахстану й Узбекистану – ЗМІ

Китайський виробник електроніки Huawei релокував частину співробітників з Росії до Казахстану та Узбекистану і переорієнтував їх на роботу в країнах СНД.

Про це пишуть "Ведомости" із посиланням на джерело, близьке до компанії.

Інформацію також підтвердив один із партнерів Huawei у Росії.

При цьому у прес-службі Huawei не коментували цю інформацію.

За словами співрозмовника, близького до компанії, китайська компанія почала перерозподіляти російських співробітників на роботу в країнах СНД з весни 2022 року.

Зокрема, йдеться про переїзди до Казахстану та Узбекистану.

"Частина з цих співробітників - менеджери та керівники підрозділів Huawei з Китаю, які на початку року були направлені до Росії, але згодом були перенаправлені в інші країни СНД", - говорить джерело.

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За його словами, частина російських менеджерів також "спрямована у тривалі відрядження". Цю інформацію виданню підтвердив співрозмовник у компанії - партнері Huawei у Росії.

Зазначається, що Huawei вибрали для релокації Казахстан тому, що цей ринок є для Huawei найбільшим і перспективним в регіоні.

Економічна правда