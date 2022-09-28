Приватбанк запустив функцію онлайн-купівлі валюти для розміщення на депозитах
Середа, 28 вересня 2022, 16:55 -
Приватбанк запустив можливість онлайн-купівлі валюти для розміщення на строкових депозитах через мобільний застосунок "Приват24" та сайт банку.
Про це повідомила пресслужба фінустанови.
"Нова опція онлайн-купівлі валюти з власної гривневої картки для розміщення на строковому депозиті доступна клієнтам ПриватБанку в мобільному Приват24, оновленому до останньої версії, та вебінтернет-банку", – йдеться у повідомленні.
У банку пояснили, що валютні вклади у доларах чи євро доступні терміном від трьох місяців під 0,01% на суму до 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць.
Розміщення депозитів проводиться за картковим курсом банку, а додаткових комісій за продаж валюти під депозит немає.