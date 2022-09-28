Всі розділи
Укр / Рус

Приватбанк запустив функцію онлайн-купівлі валюти для розміщення на депозитах

Середа, 28 вересня 2022, 16:55 - Анастасія Жарикова
 
getty images

Приватбанк запустив можливість онлайн-купівлі валюти для розміщення на строкових депозитах через мобільний застосунок "Приват24" та сайт банку.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

"Нова опція онлайн-купівлі валюти з власної гривневої картки для розміщення на строковому депозиті доступна клієнтам ПриватБанку в мобільному Приват24, оновленому до останньої версії, та вебінтернет-банку", – йдеться у повідомленні.

У банку пояснили, що валютні вклади у доларах чи євро доступні терміном від трьох місяців під 0,01% на суму до 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць.

Розміщення депозитів проводиться за картковим курсом банку, а додаткових комісій за продаж валюти під депозит немає.

Приватбанк депозит валюта
Матеріали за темою
Ексвласники намагаються через ВС відібрати офіс у Дніпрі вартістю 150 мільйонів – ПриватБанк 27 вересня 2022, 17:15
Справа Приватбанку: суд Києва відновив ексвласнику Боголюбову термін подання доказів  27 вересня 2022, 11:44
Приватбанк попередив про шахрайський сайт з логотипом банку: як захистити рахунки 23 вересня 2022, 19:02
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті