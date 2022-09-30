Всі розділи
Укр / Рус

Доступні кредити для бізнесу: скільки грошей отримали аграрії

П'ятниця, 30 вересня 2022, 11:01 - Анастасія Жарикова
 
НБУ

За минулий тиждень 1371 аграрій отримав кредитів на 1,25 мільярда гривень, а з початку року українські аграрії залучили 62,5 мільярдів гривень за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

У цілому за 2022-й рік станом на 29 вересня кредити залучили 33 626 агровиробника. Сума кредитів  під посівну кампанію до 1 червня становила 38,55 млрд грн. Із 1 червня по кінець вересня – 23,96 млн грн.

Загалом за програмою портфельних гарантій 80% видано кредитів в обсязі 25,74 млрд грн.

За минулий тиждень 1371 аграрій отримав кредитів на 1,25 млрд грн. Найбільше доступних кредитів залучили агровиробники Київської – 318 млн грн, Дніпропетровської – 145 млн грн, Одеської - 123 млн грн та Кіровоградської областей – 103 млн грн.

Топ-10 регіонів за обсягами кредитування за увесь період склали: 

  • Київська (8,93 млрд грн);
  • Вінницька (6,75 млрд грн);
  • Кіровоградська (6,12 млрд грн);
  • Дніпропетровська (4,11 млрд грн);
  • Одеська (4,26 млрд грн);
  • Львівська (3,56 млрд  грн);
  • Полтавська (3,50 млрд грн);
  • Чернігівська (3,37 млрд грн);
  • Волинська (3,32 млрд  грн);
  • Хмельницька (3,19 млрд грн) області.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

В Україні майже 5 млн га сільськогосподарських земель потребують відновлення систем меліорації, для чого знадобиться приблизно 15 млрд доларів інвестицій.

Економічна правда



кредит Мінагрополітики аграрії
Матеріали за темою
Бізнес продовжує залучати урядові доступні кредити під 5-7-9%: наскільки зріс портфель 27 вересня 2022, 11:10
Українські аграрії залучили доступних кредитів на 57 мільярдів  8 вересня 2022, 17:31
Подарунки до Дня Незалежності: скільки фінансової допомоги Україна отримала у серпні 6 вересня 2022, 08:09
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті