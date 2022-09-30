Доступні кредити для бізнесу: скільки грошей отримали аграрії

НБУ

За минулий тиждень 1371 аграрій отримав кредитів на 1,25 мільярда гривень, а з початку року українські аграрії залучили 62,5 мільярдів гривень за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

У цілому за 2022-й рік станом на 29 вересня кредити залучили 33 626 агровиробника. Сума кредитів під посівну кампанію до 1 червня становила 38,55 млрд грн. Із 1 червня по кінець вересня – 23,96 млн грн.

Загалом за програмою портфельних гарантій 80% видано кредитів в обсязі 25,74 млрд грн.

За минулий тиждень 1371 аграрій отримав кредитів на 1,25 млрд грн. Найбільше доступних кредитів залучили агровиробники Київської – 318 млн грн, Дніпропетровської – 145 млн грн, Одеської - 123 млн грн та Кіровоградської областей – 103 млн грн.

Топ-10 регіонів за обсягами кредитування за увесь період склали:

Київська (8,93 млрд грн);

Вінницька (6,75 млрд грн);

Кіровоградська (6,12 млрд грн);

Дніпропетровська (4,11 млрд грн);

Одеська (4,26 млрд грн);

Львівська (3,56 млрд грн);

Полтавська (3,50 млрд грн);

Чернігівська (3,37 млрд грн);

Волинська (3,32 млрд грн);

Хмельницька (3,19 млрд грн) області.

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