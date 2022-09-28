Для повноцінного відновлення зрошення Україні потрібно $15 мільярдів інвестицій – Мінагро

В Україні майже 5 млн га сільськогосподарських земель потребують відновлення систем меліорації, для чого знадобиться приблизно 15 млрд доларів інвестицій.

Про це заявив міністра аграрної політики та продовольства Михайло Соколов під час форуму "Комплексна реформа в секторі гідротехнічної меліорації України", передає Укрінформ.

"От ми кажемо, що нам десь треба буде (відновити меліоративні об'єкти - ред.) на 5 млн га. А інвестиції на гектар - це десь 3 тис доларів на гектар. Ми розуміємо, що потрібно приблизно 15 млрд доларів. Зрозуміло, що держава не має таких грошей", - розповів Соколов.

За його словами, для розв'язання проблеми нестачі коштів на відновлення та розбудову зрошувальних систем розроблено законопроєкт, який дозволить державним операторам залучати інвестиції.

Радник міністра додав, що законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління об’єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем державної власності" (№7577) вже зареєстровано у Верховній Раді.

Так, замість держустанов передбачається створити державні некомерційні підприємства, які управлятимуть державними об'єктами меліорації. Такі підприємства зможуть отримувати кредити та залучати інвестиції. Також вони зможуть перейти на довгострокове фінансове планування.

Соколов пояснив, що в управління передаватимуть комплекси систем зрошення, які не можна буде розділяти. Також документ забороняє відчуження державних меліоративних систем на користь третіх осіб.

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Радник міністра також зазначив, що законопроєкт №7577 запроваджує двоставковий тариф на послуги оператора системи, який включає дві складові - постійну та змінну. Зокрема, тариф формуватиметься залежно від обсягу електроенергії та інших витрат на постачання та відведення води.

Економічна правда