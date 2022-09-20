"Газпром" призупинить транспортування газу до Китаю
Російський "Газпром" анонсував планові профілактичні роботи на газопроводі "Сила Сибіру", яким, зокрема, постачається газ до Китаю. На цей період транспортування газу буде тимчасово призупинено.
Про це повідомляє пресслужба "Газпрому" в Telegram.
Зазначається, що планові профілактичні роботи пройдуть з 22 по 29 вересня.
"На цей період транспортування газу буде тимчасово призупинено.
Відповідно до договору купівлі-продажу газу за "східним маршрутом" між "Газпромом" та китайською компанією CNPC, профілактика обладнання та систем газопроводу "Сила Сибіру" здійснюється двічі на рік: навесні та восени", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Російський "Газпром" і китайська національна нафтогазова корпорація (CNPC) переводять оплату за поставки газопроводом "Сила Сибіру" в рублі та юані.
Президент РФ Володиир Путін заявив, що новий механізм у розрахунках за газ із китайською CNBC у національних валютах передбачає рівний їхній розподіл.
Економічна правда