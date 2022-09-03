Кабмін схвалив законопроєкт про новий Митний тариф

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Уряд схвалив законопроєкт, який відповідатиме вимогам Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Головна мета законопроєкту – перейти з класифікатора товарів 2017 року на класифікатор 2022 року, який вже використовують наші основні торговельні партнери.

Зміни стосуються:

об’єднання по окремих позиціях декількох кодів в один задля уникнення ручного маніпулювання ними у разі відмінних ставок мита;

деталізація одного коду у декілька, де це має суттєве значення для більш точної класифікації товару;

виключення з Митного тарифу товарів, що вже не використовуються у міжнародній торгівлі;

доповнення Митного тарифу новими видами товарів, що почали вироблятися після 2017 року;

усунення розбіжностей з нашими партнерами у товарних кодах під час митного оформлення, забезпечення гармонізації митної статистики.

Гетманцев додав, що ставки ввізного мита на товари не змінюються.

Законопроєкт має пройти голосування ВРУ, а його оперативне прийняття важливо у світлі початку роботи з 1 жовтня "митного безвізу" з ЄС.

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Верховна Рада на засіданні у понеділок підтримала в цілому закон, який запроваджує необхідні зміни для укладання "митного безвізу" з Євросоюзом.