Всі розділи
Укр / Рус

Кабмін схвалив законопроєкт про новий Митний тариф

Субота, 3 вересня 2022, 16:00 - Економічна правда
 
gettyimages

Уряд схвалив законопроєкт, який відповідатиме вимогам Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Головна мета законопроєкту – перейти з класифікатора товарів 2017 року на класифікатор 2022 року, який вже використовують наші основні торговельні партнери.

Зміни стосуються: 

  • об’єднання по окремих позиціях декількох кодів в один задля уникнення ручного маніпулювання ними у разі відмінних ставок мита;
  • деталізація одного коду у декілька, де це має суттєве значення для більш точної класифікації товару;
  • виключення з Митного тарифу товарів, що вже не використовуються у міжнародній торгівлі;
  • доповнення Митного тарифу новими видами товарів, що почали вироблятися після 2017 року;
  • усунення розбіжностей з нашими партнерами у товарних кодах під час митного оформлення, забезпечення гармонізації митної статистики.

Гетманцев додав, що  ставки ввізного мита на товари не змінюються.

Законопроєкт має пройти голосування ВРУ, а його оперативне прийняття важливо у світлі початку роботи з 1 жовтня "митного безвізу" з ЄС.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Верховна Рада на засіданні у понеділок підтримала в цілому закон, який запроваджує необхідні зміни для укладання "митного безвізу" з Євросоюзом.

мито Кабмін
Матеріали за темою
За два тижні без пільгового режиму розмитнення завезли понад 5 тисяч автівок 16 липня 2022, 11:13
Україна обмежує пункти розмитнення авто з ЄС для власних потреб  23 квітня 2022, 16:23
Мінекономіки: спрощені процедури митного оформлення при експорті до Молдови 4 квітня 2022, 12:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті