За перші два тижні роботи державний енерготрейдер АТ "ЕКУ" сплатив держкомпаніям майже 815 мільйонів 

За перші два тижні роботи на експортних напрямах до Словаччини та Румунії державний енерготрейдер АТ "ЕКУ" збільшив долю держави в експорті електроенергії майже в 4 рази – до 50%.

Про це йдеться в пресрелізі АТ "Енергетична компанія України".

Відтак, загальний обсяг надходжень до державних компаній НЕК "Укренерго", ДП "Гарантований Покупець" та НАЕК "Енергоатом", який забезпечив АТ "ЕКУ" за період з 19 по 31 серпня, складає майже 815 млн грн.

АТ “Енергетична компанія України”

За цей період акціонерне товариство експортувало до Румунії та Словаччини 39 тис. МВт-год електроенергії. Загалом це в 1,6 раза більше, ніж експортувала вся державна генерація за попередні 1,5 місяця.

Надходження державним компаніям НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" від АТ "ЕКУ" за послуги передачі та диспетчеризації, доступ до перетину, а також ПСО склали близько 725 млн грн.

Повідомляється, що весь обсяг електроенергії для здійснення постачання АТ "ЕКУ" придбала у державної компанії НАЕК "Енергоатом" на ринкових умовах через Українську енергетичну біржу (УЕБ).

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Таким чином, обсяги експорту електроенергії українських атомних електростанцій було збільшено у 5 разів (у порівнянні з серпневими показниками до початку роботи державного трейдера).

Більш детально про старт роботи єдиного державного трейдера читайте в матеріалі: Енергетика Банкової. Для чого Офісу президента єдиний трейдер електроенергії

Нагадаємо:

На початку серпня "Енергоатом" профінансував на 500 млн гривень "Енергетичну компанію України", яка виконує роль державного трейдера електроенергії.