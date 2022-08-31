Збитковий "Енергоатом" профінансував державного трейдера електроенергії на півмільярда

На початку серпня "Енергоатом" профінансував на 500 млн гривень "Енергетичну компанію України", яка виконує роль державного трейдера електроенергії.

Про це ЕП повідомив співрозмовник в уряді.

За його словами, йдеться про безвідсоткову поворотну допомогу в 500 млн гривень, які "ЕКУ" повинна повернути до кінця 2022 року.

Нагадаємо, "Енергоатом" за перше півріччя 2022 року отримав понад 4,76 млрд гривень чистого збитку проти понад 1,12 млрд гривень чистого прибутку у січні-червні 2021 року.

Більш детально про старт роботи єдиного державного трейдера читайте в матеріалі: Енергетика Банкової. Для чого Офісу президента єдиний трейдер електроенергії

Економічна правда