Експорт українських товарів у серпні збільшився на 25%

Обсяг експорту українських товарів у серпні зріс на 25% і склав 7,29 млн тонн, що у грошовому еквіваленті дорівнює 3,36 млрд доларів, що на 411 млн доларів більше, ніж у липні.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Відповідно до даних, негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами минулого місяця зменшилося до 1,053 млрд доларів із 1,569 млрд доларів у липні та 1,549 млрд доларів у червні.

Міністерство економіки України

Зростання експорту спричинене "зерновою ініціативою", яка дозволила розблокувати порти Великої Одеси. У результаті перевезення морським транспортом збільшилися на 85% і склали майже 2,9 млн тонн. Залізницею Україна вивезла за кордон понад 3 млн тонн товарів, автомобільним транспортом - 1,36 млн тонн.

"В той же час найбільшу виручку експортери отримують від товарів, які експортуються автошляхами - 1,48 млрд доларів, морські вантажі вартували 995 млн доларів, а залізничні - 788 млн доларів", – зазначають в міністерстві.

Лідерами за вартістю експорту в серпні стала соняшникова олія (443 млн доларів). Обсяги її експорту зросли на 30% до 366 тис тонн. Також кукурудза (347 млн доларів), експорт якої збільшився на 31% до 1,5 млн тонн.

Додається, що стабільну висхідну динаміку демонструє кондитерська переробна продукція: хлібобулочна +19,4%, цукрова +9,1%, шоколад +25%.

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За словами Першої віцепрем'єр-міністерки Юлії Свириденко, Україна робить ставку на експортну модель зростання економіки, мета якої підняти експорту до понад 50%. 75% якого повинні складати готові товари та послуги.

Для цього ми, зокрема, було запущено програму грантів на створення переробних підприємств. Також держава буде частково компенсувати ставку за експортними кредитами, які беруться на строк 2-12 років та складають не більше 85% суми зовнішньоекономічного контракту.

Нагадуємо:

За першу половину 2022 року експорт товарів з України становив 22,7 млрд дол, або 76% від показника торік.

Кабінет міністрів скасував ліцензування на пшеницю та повернув заборону на експорт мінеральних або хімічних, азотних добрив.